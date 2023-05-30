綠、白陣營總統參選人賴清德、柯文哲28日分別到台大演講，競奪年輕人聲量。精神科醫師沈政男29日在臉書發文談近期民調指出，顯然是藍營選民抽樣太少造成的誤差，但國民黨總統參選人侯友宜小幅下降仍值得國民黨警惕。他並提到面對年輕學子犀利提問，直言誰最能讓選民放鬆，誰的支持度就有機會提升。

沈政男提到，看28日賴清德與柯文哲在台大政治系的演講，可發現兩人演說風格有很大差異，比如光是一站一坐的不同姿態，就洩漏了不同的從政心態。前兩天女星楊紫瓊在哈佛大學法學院畢業典禮的演講，提到了成功要訣，第一條便是stay loose，要鬆！請問站與坐，哪一個比較鬆？

沈政男表示，賴清德的風格也已定型，如果不是很愛民進黨的人，大概也聽不下去了，因為，就是三個字：硬梆梆。仔細看了學生的發問，很訝異：他們對於跟自己無關的議題，沒有興趣！比如長照，竟然無人提問，殊不知這是台灣未來幾年最重要的課題之一。

「柯文哲略有斬獲，大勢仍未明顯改變！」沈政男指出，美麗島電子報民調要怎麼解讀？去看這次的泛藍與泛綠選民抽樣比例，幾乎是一比二，顯然是藍營選民抽樣太少所造成的誤差。他認為目前大勢是賴/侯/柯=35/28/22，柯文哲比先前的35/30/20小幅成長，而來源就是侯友宜小幅下降，這從ETtoday民調可資證明，至少同日其他兩份民調也沒做出柯文哲領先侯友宜的結果。

沈政男強調，然而侯友宜在被國民黨提名後，民調小幅下降，跑到柯文哲那裡，卻是值得國民黨警惕的事實！他也比喻，當聽眾在台下聽歌手唱歌，卻要擔心接下來會不會走音，你說要怎麼享受音樂，要怎麼鬆？「誰最能讓選民放鬆，誰的支持度就會提升吧！」