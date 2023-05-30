第20屆亞洲安全會議（Asia Security Summit，俗稱「香格里拉對話」，簡稱香會）將於6月2日至4日，在新加坡的香格里拉大酒店舉行。據日本共同社30日引據消息人士透露，日本、美國、澳大利亞和菲律賓擬藉香會召開之機，舉行四國防長的首次會談，正在展開協調。

共同社還報導說，29日，菲律賓海岸防衛隊發布消息稱，日本海上保安廳與美國海岸防衛隊將首次同時派遣巡邏船赴菲律賓，由三國聯合實施海上訓練。此舉目的是加強合作，制衡在南海主權問題上存在對立的中國。

訓練將於6月1日至7日，在呂宋島巴丹半島以南海域實施。海保先前也單獨與菲方舉行過訓練，但2022年5月與美國簽署協議檔案後，開始了聯合指導。

海保派遣的是全長150公尺的大型巡邏船「秋津島號」。菲律賓海岸防衛隊將派出日本提供的大型巡邏船參加，並實施使用直升機的訓練等。總計約400人參加。日美的巡邏船計畫6月1日抵達菲律賓。

日本有意透過提高菲律賓的海上保安能力，提升應對中國海洋活動的威懾力。美國重視盟友菲律賓靠近台灣的戰略位置，意圖將其拉入本方陣營以制衡中方。

5月初，菲律賓總統小馬可仕在華府與美總統拜登會晤，拜登稱美國對菲國的防禦承諾「堅若磐石」（ironclad），這涵蓋馬尼拉在南海所面臨的中國壓力。小馬可仕則強調美國作為菲國唯一條約盟友的重要性。會後，據白宮網站發布的美菲領導人聯合聲明，拜登和小馬可仕強調要「堅定不移地致力於南海的航行和飛行自由，以及尊重各國在其專屬經濟區內符合國際法的主權權利的重要性。」

美菲兩國總統還「重申維護台海和平穩定的重要性」，稱「這是全球安全與繁榮不可或缺的要素」。聲明又指出，在太平洋地區（包括南海）對菲律賓武裝部隊、公共船隻或飛機的任何武裝攻擊，都將觸發美國在1951年《美菲共同防禦條約》第4條所作出的協防承諾。白宮方面並宣布向菲方移交3架C-130運輸機和4艘巡邏艇。

5月18日，澳大利亞外交部長黃英賢訪問馬尼拉，會見菲律賓外長馬納羅。據新加坡聯合早報網報導，黃英賢表示，在南海水域局勢日益緊張的情況下，澳洲將提供無人機設備和訓練，以提高菲律賓的海上能力。

黃英賢稱，澳洲將向菲律賓海岸防衛隊提供技術。她在共同記者會上說：「菲律賓是澳大利亞重要、長期的安全夥伴，鑑於我們地區戰略環境的變化，我們正在緊密合作。」