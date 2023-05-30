2023數博會領先科技成果發佈會日前在貴陽國際生態會議中心舉行，共發佈20個「領先科技成果獎」獲獎成果，以及51個「優秀科技成果」。

此次數博會發佈的科技成果集中展示了全球的大數據新產品、新技術、新模式。來自全球高校、科研機構、科技企業的357項優秀成果參與申報，成果品質更勝往年，評審專家經過多輪評審，最終評選出20項領先科技成果與51項優秀科技成果，也代表了近年來國際大數據領域最前沿的科技成果。

「國際大數據產業博覽會領先科技成果獎」是一個具有專業、權威、引領性的獎項，在業界也獲得一致性的認可。而數博會則為領先科技豐碩的成果提供了一個發佈、推廣的舞台，讓大數據相關企業、專家學者也有個能彼此進行交流合作的機會，切實地推動成果轉化與應用，助力大數據前沿技術與實體經濟融合，並將數據賦能實體經濟發展、拓展成果，有望成為開拓市場的新管道。

2023數博會發佈會現場 。（圖／2023數博會提供）

以下為2023數博會領先科技成果(20項)：

360企業安全雲、DiCS-900型軌道交通信號系統、貝殼3D樓書、超低時延實景遠控技術創新與應用、基於「同態加密+硬體加速」的高安全高性能資料要素流通平臺、基於陸產共用存儲集群的高可用資料庫解決方案、基於人工智慧的農業氣象遙感關鍵參數反演技術及應用、基於隱私計算的金融數據資產安全交易子平臺、零碳數據中心、面向5G和星地融合大數據的移動網路管理優化創新平臺、面向邊緣計算的算力網路任務調度與資源管理技術研究、面向車城數據融合的智慧服務與應用、面向政府治理能力提升的一體化政務服務關鍵技術研究及產業化、生活服務知識圖譜構建關鍵技術及應用、梧桐大數據分散式協同計算平臺、小米元宇宙世界實踐、移動應用全生命週期安全管理平臺、智慧園區多能協同管理、中國工程科技知識中心、中國聯通智慧足跡經濟大腦。