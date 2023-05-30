經濟部水利署近年來致力推動行政透明工作，其中包括疏濬作業與工程行政透明化等精進作為，透過主動資訊公開與利害關係人溝通等機制，帶動外界參與並引進共同監督力量，進而有效降低疏濬作業執行中可能發生的違失風險。水利署第二河川局長楊人傑30日拜會新竹地方檢察署檢察長張云綺，雙方就河川疏濬管理業務及河川廢棄物查察加強源頭攔截、組織監控機制展開經驗交流，共同攜手護川海保育國土。

楊人傑表示，二河局去年年底召開新竹頭前溪河川廢棄物快篩調查成果跨機關協調平台會議，持續就公私協力「川廢快篩調查計畫」調查成果響應下，川廢應從重視源頭管制做起，邀集轄區內林務局、環保署、水保局、國有財產署、及各縣市政府暨地方政府環保局、富邦人壽及荒野協會與會討論。

會議中經盤點確認川海權責、分享川海調查成果、現行河川維護管理工作、巡查執行情形及相關通報機制作業等。二河局與各權責機關建立良好之權責分工機制，使得清理工作得以順利推動中。

此外，二河局為具體實踐行政透明之內涵，特邀請桃園市、新竹縣市及苗栗縣轄內的砂石公會會員等各方利害關係人，預訂於6月下旬辦理「疏濬透明･誠信同行廉政座談會」，向廠商說明二河局疏濬制度暨疏濬申購新制，以資訊公開、互動交流與廣納多元意見等方式，輔以邀請檢察機關以反賄選、國土保育、圖利與便民及企業誠信等議題進行廉政宣導，達成「跨域合作、全民監督、公私協力、互利共好」之目標。