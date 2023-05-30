花蓮市公所「海是生活節：河海有約」系列活動，即將於6月陸續登場，這次推出海灣沿線走讀、親水體驗活動、種子培訓等多樣化的課程，以不同的主題讓人群親近大海。即日起開放報名，花蓮市長魏嘉彥歡迎體驗花蓮市豐富的河海文化及水域遊憩活動。

市長魏嘉彥說，花蓮市「海是生活節」系列活動，今年已邁入第7屆，期望透過不同體驗，改變民眾從「疏海」轉變為「親海」，更希望能喚起民眾對海洋的保護意識。市公所說，活動都是免費參加，千萬不要錯過了。

活動分成3部分，有獨木舟種子培訓課程、海灣沿線走讀及親水體驗活動等系列活動，將帶著民眾走進城市裡的自然教室、認識城市裡的大海。

邀請到投入海洋生態多年、台灣第一也是唯一成功推廣不老水手培訓的蘇帆海洋基金會，在6月10、11日兩天舉辦「種子培訓課程」，藉此培育出更多的獨木舟教練人才。

「海灣沿線走讀」共8場次，由荒野保護協會帶領大家探索美崙山的文史、美崙溪生態，及夜訪美崙山，活動場次為7／30、8／6、12、26；以及花蓮縣野鳥學會則帶著民眾，在花蓮溪觀察周邊的昆蟲及鳥類，也許朱鸝、五色鳥、太田樹蛙、栗小鷺、黑頭文鳥就在你身旁，活動場次為7／2、30、8／13、9／17。

另外蘇帆海洋基金會及洄遊吧規劃豐富的親水體驗活動，民眾可以跟著教練的腳步，在美崙溪口划獨木舟，一起踏浪親水、感受海洋魅力，場次為7／1、8、15、22、29、8／5、12、19；另外還有4場次的賞鯨體驗，分別為7／15、24、30、8／12，內容豐富，歡迎大家踴躍報名。

各場次統一在5月30日週二，下午3時開放報名。全部活動均採上網報名，詳細資訊請上花蓮市公所官網或粉專查詢。

前市長、縣議員魏嘉賢致詞表示，謝謝市公所爭取海洋委員會的重要資源，讓海是生活節持續舉辦，也讓大家可以看到花蓮的海邊有多美，並且愛上海洋。包括璽賓行旅總經理王贊賓、花蓮縣議會祕書梁哲彬與縣府代表、里長都出席活動記者會，共同推廣海是生活節活動。