資深音樂人李坤城兒子李卓軒，連日來不斷爆料繼母林靖恩爭奪家產等行徑，但此舉也惹來外界質疑他損害父親生前形象，對此，李卓軒也表示李坤城早因「爺孫戀」窮了十幾年。

李卓軒近來和林靖恩槓上，不僅指控她爭奪家產、霸佔老家、甚至不出席海葬等，但此舉也引來網友認為他應該給已逝父親留形象，據《ETtoday新聞雲》報導，李卓軒表示父親和林靖恩在一起後，文化人形象就已被毀掉，工作都不敢找他外，他也完全變了樣，整天宅在家打電動，「因為這樣窮了十幾年。」

而對於外界猜測林靖恩沒送別李坤城，是因為夫妻不能相送習俗，對此，李卓軒表示，林靖恩只要有要出錢的場合，就會躲起來，因此醫療費用和海葬費都是他結清的。

至於網友質疑李卓軒狂爆料是因為要爭產，他表示沒有要拿財產，只是因為林靖恩做了很多違法的事情，他想讓外界知道真相。而據《中天新聞網》專訪，林靖恩也打破沉默，表示沒有霸佔老家，家裡是換了鎖，但也有給李卓軒備份鑰匙，而對於爭產傳聞，她沒有多做回應。