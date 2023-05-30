輝達（NVIDIA）搭上AI熱潮，營運展望樂觀，今年來股價倍數飆漲，市值逼近1兆美元，成為矚目的焦點。素有「AI教父」之稱的輝達執行長黃仁勳今天對來自全球的記者與分析師說，他最希望用AI製藥及預測天氣。

黃仁勳來台掀起旋風，繼日前出席台大畢業典禮致詞及台北國際電腦展主題演講，今天與約150名來自全球的記者與分析師進行問答。

對於人工智慧（AI）未來發展路徑，黃仁勳認為，可以從應用和產業兩個面向來看。隨著AI演進，可以預測人類無法預測的事情，只要具備可理解的架構，他最希望AI能幫人類製造疾病藥物及預測天氣。

從產業面來看，黃仁勳表示，AI可以為企業提供行銷等服務，也可以為車用等重工業打造應用。尤其重工業是全球最大產業，市場規模高達數兆美元，透過AI這樣的數位科技，可以改善實體世界。

針對AI安全性議題，黃仁勳說，AI終究是幫助人類的產品或服務，應該被監管（regulated）以達到安全。

他強調，無論交通、製造或金融服務等領域，所有機構都必須針對AI提供規範，輝達非常認真看待AI的安全議題。

輝達成功轉型為AI方案提供者，台灣科技廠該何去何從，黃仁勳表示，台灣在電腦產業具有雄厚基礎，不過需要重生，輝達將與和碩、廣達合作打造數位化的工廠。

輝達合作夥伴雲達預計8月推出採用輝達MGX設計的產品，其S74G-2U系統將使用輝達的Grace Hopper超級晶片，黃仁勳肯定雲達是全世界最好的電腦製造商之一。

至於供應鏈布局，黃仁勳表示，輝達有很多客戶，供應鏈策略是力求最大程度的多元性。他指出，輝達的H100繪圖處理器是由台積電代工生產，部分產品也由三星（Samsung）代工生產，並將開放委由英特爾（Intel）代工。

對於英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）日前來台受訪表示，黃仁勳是個幸運的人，能夠搭上AI熱潮，並稱未來英特爾應該可以追上輝達在高階AI相關的進展。黃仁勳回應說，他的確很幸運，有美滿的家庭，和兩隻可愛的小狗。

面對英特爾的競爭，黃仁勳表示，他有很多英特爾的朋友，英特爾有很多很棒的工程師 ，不能小看這個公司。面對競爭，「只能用跑的，不能用走的」。

對於美國政府管制先進晶片銷往中國，黃仁勳說，中國政府會利用這次機會，積極扶植在地化晶片產業發展，目前中國已有許多繪圖處理器的新創企業。