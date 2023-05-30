台北市大同區暗夜中有一名塗鴉客，在臺北橋下的工地圍籬，才剛準備「大展身手」時，就被眼尖的大同分局巡邏員警當場查獲。

警方表示，日前約莫23時許，一名24歲宋姓男大學生身背黑色背包，攜帶P.P.噴漆，頭戴鴨舌帽及戴上口罩，以「全副武裝」之姿在人來人往的臺北橋下，宋男坐在路邊鬼鬼祟祟地四處張望民權西路上的行人車輛，趁著無人之際，拿出背包內預藏的噴漆，逕自朝建築施工處的鐵籬笆迅速噴漆塗鴉，恰巧大同分局線上巡邏員警經過當場查獲，將現場塗鴉拍照存證及扣留噴漆顏料，並將宋男帶回派出所查證身分及調閱周遭監視器影像，監視器清楚拍下宋男作畫的過程，訊後將宋男依廢棄物清理法函請相關單位裁處。

大同分局呼籲，塗鴉行為不僅要面臨行政罰緩，如塗鴉在民眾的私有財產上，還可能需負起民事賠償責任，切莫因為一時性起塗鴉，得不償失，大同分局亦將積極巡視轄區，避免是類案件發生，還給市民一個乾淨的市容環境。