台北國際電腦展(COMPUTEX)30日盛大開幕，廣達電腦副董事長梁次震、輝達執行長暨創辦人黃仁勳、雲達科技總經理楊麒令一同在NVIDIA HGX H100 GPU上簽名。（杜宜諳攝）

NVIDIA創辦人黃仁勳訪台引發熱潮，今(30)日黃仁勳前往南港展覽館參與2023 年「台北國際電腦展」（COMPUTEX 2023）和全球媒體、分析師座談，隨後前往廣達旗下的雲達（QCT）攤位參觀。他提到過去曾與雲達、廣達有自駕汽車等不同面向合作，現在資料中心、AI是雙方合作的最大機會。黃仁勳在結束拜訪前，還脫下招牌皮衣給雲達總經理楊麒令穿上，力挺態度也引發現場一陣驚呼。

雲達在臉書粉專貼出黃仁勳與楊麒令的合照，並說很榮幸邀請到黃仁勳在Computex現場分享雲達與輝達共同開創AI新時代的努力，以及與MGX、H100 和Grace Hopper Superchip等新產品相關的發展。

黃仁勳公開亮相時多穿著黑色皮衣。（圖／報系資料照）

據《Ettoday》報導，黃仁勳在雲達致詞時表示，經過六十年，現在是關鍵的時間點，要轉換到加速運算及生成式AI，這必須要有世界級的伺服器及資料中心，這就是為何他必須要親自來一趟，來尋求雲達在這方面的幫助。

報導提到，黃仁勳在結束參訪前，脫下身上的招牌皮衣給楊麒令穿上，大動作表態力挺。楊麒令也透露，皮衣的牌子是Dunhill（登喜路)。