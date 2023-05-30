小轎車在國道上遭擦撞，整輛車失控打轉，所幸駕駛機警，立刻將車輛倒車轉回正常方向。（翻攝自臉書爆料公社）

叔叔有練過！近日有段影片在網路上瘋傳，其影片內容是1輛小轎車行駛在國道上，不慎聯結車遭擦撞車尾，而失控在國道上旋轉，所幸小轎車當機立斷，技術了得，直接倒退又迴轉回來，險遭迎面而來的貨櫃車撞擊，有如玩命關頭中的「飛車特技」，立刻讓網友們看傻眼表示「超強的，職業賽車手嗎？」、「這個技術含量很高」！

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段11秒影片，從影片中可見，1輛白色小轎車行駛在國道1號，突然左側有輛聯結車要向右切，疑似不慎擦撞到白車車尾，導致白車直接180度旋轉至中線車道，而迎面而來是1輛貨櫃車，不到1秒的瞬間反應，白車立刻180度迴轉至右側車道，而貨櫃車也急向左側內車道閃避，白車擦撞到原本遭到推擠的聯結車後停了下來；有如美國電影玩命關頭的「飛車特技」全遭拍下，原PO也在貼文寫下「玩命光(關)頭 11，台灣取景，平安就是福」。

影片一出，網友紛紛留言表示「駕駛反應超快」、「轉過來彷彿看到人生走馬燈」、「這台沒有循跡防滑可以開成這樣真的車神了」、「白車這駕駛的反應算神人等級」、「看到馬上打R油門催到底，反應超快欸」、「白色車一定有練過」、「超強的，職業賽車手嗎？」、「這個技術含量很高」。

不過也有網友表示這是去年發生的事件，無奈批原PO「去年東西，你是要爆什麼，一群健忘的人」；其實這段影片是發生在去年1月29日，國道1號中山高桃園路段，小轎車疑遭聯結車擦撞車尾，導致失控整輛車180度迴轉，所幸小轎車駕駛當機立斷，迅速倒車向後再次180度迴轉，驚險閃過迎面而來的貨櫃車，而小轎車僅車尾板金受損，幸無釀成更大的災害。