台中市5億高中生墜樓案疑點重重，30日再傳出賴與夏男同婚登記當日，曾先回到案發地找大樓的清潔阿姨在結婚書上簽名當證人遭拒。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市5億高中生墜樓案疑點重重，繼有租客出面爆賴生絕非同志後，今（30）日再傳出賴與夏男同婚登記當日，曾先找大樓的清潔阿姨以3000元的酬勞央求對方在結婚書上簽名當證人遭拒，該名婦人事後也曾告訴警察「不要說3000元，3千萬我也不會簽名，當時就擔心如果發生事情會內疚！」未料隔天就得知高中生墜樓身亡，讓她震驚又遺憾。

賴生和長期處理家中房地產的夏姓地政士兒子兼助理的夏男同婚登記兩小時候離奇身亡，檢警目前已將死者及夏男的手機送數位鑑識，並等待死者解剖報告出爐，確認死因及是否有毒物反應。

據了解，5月4日案發當天上午9點，賴生本來要出門處理賴阿公骨灰入塔事宜，但夏男突然跑到賴家，以「教授如何處理房地產」為由，要賴男帶著身分證件跟他出門，最後卻變成到戶政所同婚登記，期間因結婚登記書約上需有2位年滿20歲以上證人簽名或蓋章，夏男先回到案發地點央求清潔阿姨遭拒，然後就到連鎖咖啡店或是超商找證人但都遭拒。

上午9點多，2人好不容易在一家超商內找到一名曾在國外求學，且短暫工作的男子，可能是觀念較開放，對方聽聞倆人說同婚不受父母祝福才同意簽名，接下來2人持續碰壁，直接到北屯戶政事務所碰運氣，剛好當時有幾對新人正在辦理登記，2人找到一名年輕伴郎央求後得到簽名，在9時50分許完成結婚登記。

檢警已找到結婚當天2位證人、2位戶政人員說詞，4人互不認識，但說法大致相符，且在賴母委託律師許哲維以及中山醫學大學法醫系主任高大成出面呼籲民眾提供線索後，陸續有當日拒絕當夏男的民眾出面，也有熱心民眾提供賴男倒地的影像。

另，今天再傳出，2人當天到戶政機關前，就先回到案發大樓拜託一名清潔阿姨，以3000元的代價請對方協助在結婚書約上簽字見證，經查，該名清潔阿姨說，當天都是夏男拜託她幫忙簽字，高中生則站在一旁，沒說什麼話。

清潔阿姨說，「我認為怪怪的，所以拒絕幫他們簽字」，而夏男卻一再遊說她「3000元幫忙簽字可以了啦！」但她認為不是錢的問題。