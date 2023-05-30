今吉時石棹服務區正式動土，預計將分4年時間，分期施作工程，投入金額約2億元。（ 阿里山管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處為持續優化阿里山石棹地區觀光發展，規畫將原有石棹資訊站，升級優化為複合式服務區，圖為示意圖。（ 阿里山管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處為持續優化阿里山石棹地區觀光發展，規畫將原有石棹資訊站，升級優化為具有遊客中心、賣店、行政辦公室及停車場等複合式多功能遊憩設施，歷經2年多的籌備，今吉時石棹服務區正式動土，預計將分4年時間，分期施作工程，投入金額約2億元。

石棹資訊站地處重要的遊憩及交通樞紐，周邊有茶之道、霞之道系列步道，同時匯集縣道159甲線、縣道169甲線及省道台18線等多條公路，更是進入奮起湖、阿里山森林遊樂區的前哨站，阿里山管理處副處長陳榮欽說，石棹服務區位置鄰櫻之道步道，是近幾年熱門的賞櫻景點，但周邊遊憩服務量能不足，阿管處才會辦理「石棹服務區工程優化」，欲讓石棹資訊站升級，為大阿里山區增添一處既能賞景又能休息的中繼遊憩景點。

由於石棹服務區的工程量體在山區算相當大，包括建築物約800平方公尺，服務區約4500平方公尺，加上山上多是林班地，陳榮欽說，光是解決土地問題就花了許多時間，加上山區工程需做水土保持計畫，今第一期動工就是施作水土保持相關工程，之後才會進入主建物工程。

今動土典禮由阿管處處長洪維新主持，立委陳明文、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長李碧菁等各界到場，陳明文表示，石棹資訊站從土地取得、水土保持計畫每一步都投入大量心血，相信阿里山管理處會為地方把關好建設，也期待在中央支持下，如期、如質為地方帶來全新景點。

洪維新說，未來石棹服務區將承接核心旅遊服務任務，將以分年、分期方式投入工程經費，打造台18線沿線優質旅服據點、逐步擴大石棹地區觀光服務量能，可預見，未來石棹地區將如琉璃光一樣充滿魅力。