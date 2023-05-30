張姓男子到高雄市大樹區統嶺路旁的荔枝果園偷竊荔枝被逮。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

目前是荔枝玉荷包的產季，高雄市張姓男子日前經過大樹區統嶺路旁的荔枝田，順手摘取了兩袋荔枝。剛好，仁武警方巡邏時經過碰見，張男還一度聲稱要買下這批荔枝，並非故意順手牽羊。警方不為所動，訊後依竊盜罪移送。

高雄市大樹區盛產各種高經濟作物蔬果，玉荷包是代表性產物，易遭宵小覬覦。仁武分局近來啟動「護荔專案」，守護果農辛勞耕作。

仁武分局溪埔派出所員警於5月27日下午2時許巡邏經大樹區統嶺路時，發現一輛普重機車停於果園旁荔枝樹下，形跡可疑，上前盤查發現機車掛有兩袋內裝荔枝的黑色塑膠袋。

警方詢問騎士張男的荔枝從何而來，張嫌這才坦承，車上荔枝是他偷採附近果園而來。警方現場查扣兩袋荔枝，重量約5台斤。張嫌還說：「不然我買啊！」他請警方放自己一馬。警方不為所動，將這些荔枝歸還荔農溫姓婦人，並教育張嫌不可以偷竊他人的荔枝。全案訊後依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。