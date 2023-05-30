新北市文化基金會5月底將辦理「科技藝術的島嶼漫遊計畫」，將巡迴北海岸9所偏鄉學校，讓學童就近體驗科技與藝術結合的無窮魅力。（新北市文化基金會提供）

新北市文化基金會5月底將辦理「科技藝術的島嶼漫遊計畫」，將巡迴北海岸9所偏鄉學校，首站將前往新北市立萬里國中、石門實驗國中，串連新北藝術家打包好玩有趣、充滿科技感的藝術作品與展覽，讓學童就近體驗科技與藝術結合的無窮魅力。

新北市文化基金會指出，科技藝術巡迴公益行動是透過台藝大科技藝術實驗中心及多媒體動畫藝術學系的新媒體藝術資源，打造沉浸式圓頂空間，讓學子體驗「被影像環繞」的觀影感以及AR體驗，本次活動邀請三星電子參與，作為硬體設備的堅強後盾，讓學童透過創新科技看到最完整、有張力的科技藝術。

新北市文化基金會執行長龔雅雯說，基金會是資源連結的角色，讓新北市朝向文化平權、科技平權的願景邁進，今年工作坊主題、資源的串連網絡豐富，工作坊有14場次，增加近2倍，這次展覽除了到偏鄉校園巡迴，也與各地學子合作共同創作，擴大計畫參與度。

另外，島嶼漫遊計畫也持續獲得廣達文教基金會、慧智文教基金會支持，在新北校園舉辦LED互動裝置複合媒材、導電油墨創作、VR 360相機實務工作坊，並與文化局435藝術聚落合作，邀請更多新北藝術家開發課程，今年度還新增互動投影、音像創作的工作坊，靈活運用校內既有科技設備與資源，拓展學子的學習視野。

新北市文化基金會表示，繼去年島嶼漫遊計畫在板橋、石碇、平溪、金山、雙溪、貢寮等地區登場，市府持續在平溪、石碇、雙溪深化影響力，將資源帶入石門、萬里、瑞芳、樹林等地區，接續籌備雙溪、瑞芳兩場的巡迴行動，將於年底呈現科技藝術人才培育及藝術共創行動成果。