大陸《河南日報》報導，河南省5月下旬連日陰雨天氣，正值豫南小麥處於成熟期，豫北小麥處在灌漿後期，影響小麥收穫。河南省政府專題研究30日決定，為保障夏糧搶收，推出十項應急搶收、烘乾晾曬措施。省財政緊急下撥資金2億元（人民幣，下同），專項用於小麥烘乾，確保小麥品質、確保顆粒歸倉、確保農民收益。

據河南氣象站最新預報，5月30日降雨基本結束，6月13日前除局部零星降雨外，河南全省主要麥區以多雲和陰天為主，利於大面積機收作業。河南省農業農村廳預計，6月1日基本具備農機下地作業條件，6月2日黃河以南進入集中收穫期，6月4-7日可形成收穫高峰，預計6月15日前後麥收基本結束。

《中國新聞周刊》報導，駐馬店市姚姓農民稱，他的600畝小麥因陰雨天氣出芽，幾乎顆粒無收。他表示，小麥成熟後不太乾，沒有及時收割，加上當地連續四天下雨，小麥長出嫩芽。新蔡縣一農戶也說，因連日下雨，種植的10餘畝小麥普遍發芽。

對此，駐馬店市農技站一名負責人建議，農戶可趁晴天搶收烘乾，無烘乾條件的直接出售芽麥止損，全市芽麥面積還在統計中。

河南省為保障夏糧搶收，推出十項應急搶收、烘乾晾曬措施：

第一，最大化的協調調度。發揮全省現有3萬台履帶式收割機和4660台烘乾設備作用，最大化發揮農機裝備效果。

第二，用好跨省協作機制。調集周邊省分的設備，並請農業農村部幫助協調。組織簽訂農機應急搶收搶種作業互助合作協議的1萬台履帶式收割機搶收。

第三，發揮專業合作社作用。豫南地區全力聯繫履帶式收割機，確保及時高效收穫。

第四，做好糧食收購服務。發揮中儲糧、省糧食和物資儲備局、省供銷社主力軍作用和烘乾設備優勢。

第五，設備烘乾和晾曬兩手抓。一方面，全方位發揮烘乾設備作用；另一方面，充分利用文化廣場、學校操場、房前屋後、平整房頂等各類場所，甚至一些企業的標準化廠房、空置的廠房等，積極開展晾曬。

第六，管理好種子產量38億斤，占大陸38％以上的400多萬畝小麥種子田，其中60％分布在豫北影響較小，豫南小麥種子可能會受一些影響。要優先調度，優先收穫，優先使用烘乾設備，優先保證種子品質。

第七，現有烘乾設備能用盡用。

第八，做好日調度工作。對農口解決不了的問題及時報告各級政府。做好農機精準調度、高效調度和科學調度。

第九，做好各種預案。提前研判，及時應對，做好各種預案，避免出現問題措手不及。

第十，加大投入全力收穫。抓緊測算，加大農機調運、搶收快收、糧食烘乾等方面投入。