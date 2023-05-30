2023年華南金控盃全國少棒錦標賽日前於台南亞太國際棒球訓練中心落幕，新竹縣以中山國小為主體，加上關西國小、上館國小、六家國小、五峰國小及大同國小等學校組成新竹縣聯隊，辛苦集訓後參賽，小將們頂著台南酷熱太陽，一路過關斬將挺進冠亞軍戰，激戰後雖敗給勁敵花蓮縣，榮獲亞軍追平2017、2022年的最佳成績。

新竹縣聯隊在蔡育勝、紀諺廷與陳冠廷3位教練組訓及指導下，打出一場又一場好球，最後冠亞軍戰新竹縣聯隊受限對手出色的投打表現，終場以1：8敗陣，結束了長達9天8夜的賽程，榮獲亞軍的好表現，也追平2017年、2022年新竹縣聯隊在華南金控盃的最佳成績。

在本次賽事中，新竹縣大有嶄獲，教育局長楊郡慈表示，除了球隊寫下了連續2年打入冠軍戰的紀錄外，選手們個人表現亦十分亮眼，其中山國小的黃偉喆選手獲得大會打擊獎，且共有多達4名選手入選中華隊U12世界盃國手名單，包含中山國小羅浩翰、黃偉喆，及上舘國小的黃祐宬、林建浩，為歷年之最，寫下球隊歷史新頁，也展現了基層棒球實力。

新竹縣近年各項體育表現優異，縣府團隊與各界均非常重視體育發展，縣長楊文科表示，縣內多所學校的棒球實力越來越堅強，這次以中山國小為主體的新竹縣少棒隊，在全國數支棒球勁旅都參賽下，仍將亞軍留在新竹縣，相信入選U12世界盃的國手們，在今年7月登場的U12世界盃少棒賽也會有精彩的表現。