台中市政府推動iBike倍增計畫，目前全市站點設置已達1320站左右，4月份單月累計騎乘人數更創下159萬，等於每天約有5萬人騎乘，市長盧秀燕在市政會議指出，市府配合自行車政策，持續優化自行車路線，每年約吸引1000萬遊客到台中騎車，創造約206億元觀光產值。

台中市iBike站點2年前僅有329站，市府啟動2.0計畫，目前全市站點數已達1320站，交通局長葉昭甫表示，距離目標1329站還有少數幾站因土地問題仍在處理，近期內將達標，而自行車布設數量也達1萬輛以上，吸引許多民眾騎乘，連電輔車都受到熱愛，後續將持續擴增。

葉昭甫指出，經過數月觀察，市民騎乘自行車的人數越來越多，上月iBike單月使用數達159萬，目前站點數已達標，且市民騎乘情況確實在上升，接下來將思考今年度追加設置站點的可能性，年底也會再編列明年度預算繼續擴增站點。

盧秀燕指出，市府為改善空汙、降低市民的經濟負擔，過去4年推出iBike倍增計畫，現在站點數已達1300站左右，民眾騎乘自行車更方便，上班、上學的民眾藉此省去不少交通費，且台中市推出前半小時免費，因為效果很好，截至5月下旬累計騎乘人數已達7000多萬。

盧秀燕強調，配合自行車政策，市府也持續優化自行車路線，這些路線不只有市民通勤、通學使用，更有不少觀光客，根據統計，每年台中市約吸引1000萬遊客來騎自行車，具有相當觀光經濟效益，且今年世界自行車日移師台中舉辦，將於6月3日與台中自行車嘉年華合併盛大舉行。