36歲女星莫允雯拍廣告出道，踏入戲劇圈後憑借亮麗的外型受到青睞，近年陸續參演《妹妹》、《高塔公主》、《用九柑仔店》、《戀愛是科學》等影視作品，她從小在美國長大，近日回到美國加州的她自曝15歲時就去超市打工，現在那間超市的客服電話還是當年她負責錄音的。

日前莫允雯在社群平台分享「回娘家買菜去～」，她透露15歲時在當地連鎖超市大華超級市場（99 Ranch Market）打工，那是她的第一份工作，也是媽媽工作十幾年，一直工作到退休把她和哥哥撫養長大的地方，久違舊地重遊她直言：「真的是從小最熟悉的地方～ 每一家不管哪家都有個熟悉的『99 Ranch味道』」，進去逛還找到很難找到的古早味山楂餅，接著莫允雯提到「然後默默發現～原來到現在加州的每一家99 Ranch Market的客服電話總機都還是我當年16歲時幫忙錄的（大家沒事可以打去聽我16歲時的聲音），真的是好深的緣分」。據悉大華超級市場的創始人是台裔美籍商人陳河源，超市提供許多亞洲商品，有些分店還會提供廣式、台式或川式料理，在美國有超過50家分店，貼文曝光後有網友表示「太酷了吧！回LA的時候打看看」。

莫允雯先前曾透露還是單身狀態，以前會很著急想要脫單，但現在會認為寧缺勿濫，被問到理想型她透露：「我是會先愛自己，再全力愛別人的人，我很喜歡由內而外散發自信的男生，而且會努力充實自己，追求夢想。」