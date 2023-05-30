91歲阿嬤說，以前只做給兒孫吃，現在有機會向外面的人展現好手藝，很歡喜。（張毓翎攝）

社區媽媽們以糙米、豬肉、蝦干及香菇等食材製作糙米粽。（張毓翎攝）

社區媽媽以芳榮米廠契作生產的台南14號鴨稻糙米包粽。（張美雪提供／張毓翎台南傳真）

台南市後壁區頂長社區3年前總動員製作千顆粽子致贈中央疫情指揮中心慰勞防疫團隊，獲得不少好評，之後每逢端午前夕都會開放機關團體訂購，售出的盈餘回饋至社區，照顧在地長者和推動社區營造，而目前雖然距離端午節還有1個月，社區已陸續接到訂單，婆婆媽媽們分工合作、展現好手藝，傳遞南部粽的美味。

91歲阿嬤說，粽子製作過程工序繁複、很費工，現在很少人會在家裡包粽子，大多用買的，不過早期幾乎家家戶戶都會包粽子，像她包粽的技巧及調味方式，也完全是自己摸索出來，以前只做給兒孫吃，現在有機會向外面的人展現好手藝，很歡喜。

社區媽媽們以芳榮米廠契作生產的台南14號鴨稻糙米，以及豬肉、蝦干、香菇等食材製作糙米粽，有的人洗粽葉，有的負責將配料炒香，也有厲害的包粽快手，包一顆粽子約30秒鐘就能完成，由於頂長社區的古地名是長短樹庄，因此她們也將粽子命為「樹肉粽」。

頂長社區發展協會總幹事張美雪說，社區媽媽們不僅熱心也心地善良，有一次看著她們包粽子，一位阿嬤還邊做邊鼓勵其他人「做出來的粽子，要讓人家誇獎，不能讓人嫌」，而一顆粽子大約一個拳頭大，很有飽足感，賣50元，經濟、實惠，買過的人回購率很高。

這周社區接到新竹女中校長訂購250顆粽子，社區媽媽們今天聚在一起包粽，粽葉淡淡的香氣，吸引不少路過民眾目光，長輩們熱情的分享包粽祕訣，有阿嬤自豪地說，她們包好粽子後，得大火水煮至少3小時，所以口感較清爽、Q彈，搭配花生粉或甜辣醬，堪稱絕配！