一名女網友說她結婚10年生下2子，丈夫有駕照卻始終不敢開車上路，理由竟是婆婆擔心會出車禍、收罰單，她怒罵丈夫是媽寶，崩潰發文「有時候好嫉妒可以開車出門的家庭，請問有辦法讓老公開車嗎？」多數網友一致要她自己去學開車，不要靠丈夫，「等你學會，你想去哪裡都很自由」。

「我好後悔嫁給一個不會開車的老公！」該女網友在臉書「匿名2公社」發文，她嫁給丈夫10年生了2個孩子，丈夫有駕照卻始終不敢開車上路，還說丈夫是個媽寶，因為婆婆擔心會出車禍、會遭罰款，導致丈夫更不想開車、買車或練車，讓她相當苦惱，為此發文詢問其他網友們。

該女網友發文說「有時候好嫉妒可以開車出門的家庭，請問有辦法讓老公開車嗎？」其他網友紛紛留言「妳也可以自己去學，然後開車載小孩出去」、「自己學，不要指望別人，等你學會，你想去哪裡都很自由」、「老公不會也不想開車, 怎麼了嗎？夫妻是互相，妳想開車妳就去學就去買，總是能解決」。

也有人留言說「有計程車不用怕罰款」、「我不理解你都覺得是媽寶了，還可以忍受生兩個」、「先評估家庭汽車使用狀況，偶爾旅遊用的話我建議你租車就好，真的會省很多」、「你每天搭男同事的車上下班就行了」、「選擇再婚，嫁給另一個會開車的老公」、「離婚吧！找位老司機能天天載妳上山遊河景」。