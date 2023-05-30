「Booking.com」是許多旅日人士愛用的訂房網站，不過近日傳出有詐騙分子盜用飯店帳號，PO出超優惠房價吸引民眾付款，結果根本沒有房間，不少民眾上當受騙。有內行人實測後發現，其實有3種疑點可以發現飯店帳號遭到盜用，包括房間價格突然大降價或升等送餐、訂房網顯示大量空房與飯店官網不一致、引導的網址並非官方網站等。

原PO在PTT發文表示，他事前已透過「Booking.com」訂購5個晚上的2間房，最近看到同飯店的房間大降價，比原訂價便宜近新台幣1萬元還附早餐，讓他決定馬上訂購新房間、取消舊預約，結果卻因此遭盜刷信用卡400.30美元（約新台幣12241元），雖然原PO馬上在1小時內提報掛失信用卡，但信用卡公司仍通知可能還是得乖乖付錢，讓他相當懊惱。

原PO提到，後來他聯絡訂房網站和飯店，也向警方報案，「被詐騙看起來是要不回來了」，不過飯店已確認他的訂房成功，不過沒有供餐，也提醒他別點擊付款連結，目前飯店已經展開調查；原PO說明，未來他飛到日本會再公布後續發展，「有沒有包三餐不是那麼重要，我現在比較怕流落街頭…」。

有內行人分析，其實原PO遇到的是詐騙分子盜用飯店帳號，透過訂房網APP傳送假的付款連結給他，就是想藉此騙到信用卡號展開盜刷行動，「真正的網站應該都是booking.com」，呼籲民眾務必小心各種假網址。

另外有網友透過訂房網實測後發現，原本訂房顯示當地付款、不用線上刷卡，10分鐘後APP上的飯店帳號卻傳來第三方的付款連結；他強調，其實有3種跡象可以發現飯店帳號可能遭盜用，包括飯店房價突然大降價或是升等送餐，飯店在官網顯示沒房間、在訂房網卻顯示有大量空房，以及付款連結非官方網址。