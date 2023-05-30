名古屋市副市長松雄俊憲頒授西川淑敏「名古屋觀光文化交流特命大使」榮譽。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

西川淑敏長期協助市府推動藝文觀光盛事，積極參與「台中國際踩舞嘉年華」等多項活動。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

「西川流日本舞踊」台灣支部長西川淑敏（本名林淑敏）30日榮任「名古屋觀光文化交流特命大使」。台中市觀旅局表示，感謝西川淑敏長年在台日關係發展上無私奉獻，也讓台中觀光躍上國際舞台，盼藉由她榮任大使的契機和使命，促進兩市密切交流合作，將台中觀光藝術之美傳遞至國際。

「西川流日本舞踊」是日本舞踊最古老的百年大流派，擁有超過300年深厚歷史，西川淑敏是台灣首位取得「日本西川流師範證照」，並擔任「西川流日本舞踊」名古屋台灣支部長，同時長期擔任市府中台灣觀光推動委員會顧問，以及台中市舞蹈藝術推廣協會常務理事等重要職務，2017年更於台中市創立全台第一座融合日本傳統藝術與台灣當代文化的美學品牌「西川淑敏舞踊知家」，推動在地文化與日本傳統藝術的多元結合。

觀旅局長陳美秀表示，台中與日本名古屋自2019年簽署「觀光友好城市交流協定」後，積極推動雙方觀光文化交流，如共同辦理「台中夜市in名古屋」，或互邀參加活動；西川淑敏在台中土生土長，秉持「以西川流日本舞踊藝術為靈感，以台灣文化為情感歸宿」的理念，長期協助市府推動藝文觀光盛事，積極參與台中國際踩舞嘉年華、台中好湯溫泉季、2020台灣燈會等多項重要活動，透過多元的藝術表演，讓遊客感受台中獨特的文化風情與城市魅力。

西川淑敏表示，很榮幸獲得名古屋觀光文化交流特命大使的殊榮，這項榮譽不僅是對她個人的肯定，更象徵著台中市與名古屋市之間深厚且富有創意的文化特質，未來將繼續以藝術、舞蹈、文化為志業，豐潤台灣這塊土地，透過結合西川流百年藝術與台中在地文化，創造「優雅、健康、快樂」的多元藝術體驗，讓更多人認識川流之間、千城萬化的台中魅力。

觀旅局表示，台中每年9、10月有「台中國際踩舞嘉年華」、「鈴蘭通散步納涼會」等由市府或民間舉辦的舞蹈觀光盛典，現場集結大型變裝踩街遊行、在地文創市集、多元藝術表演團隊等，歡迎民眾一起同樂。