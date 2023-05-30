相較泰國對大麻持較開放態度，我國仍把大麻列為毒品管制。台泰勞工會議今天召開，台方將協助雇主及仲介公司加強宿舍及雙語人員管理以遏阻非法媒介；泰方將在移工職前訓練加強說明在台不可種植、購買、販賣、吸食大麻；泰方將通報移工反映他人提供可疑藥品資訊供台方加強追查。

會議中並達成共識，台方將提供泰文版「防制藥物濫用宣導手冊」宣導資料，泰方將在移工來臺前職前訓練加強說明大麻在臺為法定管制二級毒品，在台不可種植、購買、販賣、吸食。台泰雙方將持續透過網路新媒體向在台工作移工宣導預防毒品相關資訊；泰方將通報及提供泰國移工反映他人提供可疑藥品資訊，內政部移民署及警政署將加強追查。

勞動部勞動力發展署長蔡孟良致詞時表示，泰國移工來臺多從事製造業或營造業工作，技術能力及工作態度深受我國雇主肯定，因此雇主將許多泰國移工提升為中階技術人力。

泰國勞動廳廳長Phairoj Chotikasatien表示，台灣為泰國移工出國工作人數最多的地方，不但是移工出國工作的首選，也是移工管理最好的國家，感謝台方對於泰國移工權益保障所作的努力。

共識也包括加強向泰國移工宣導，工作期間應遵守微電車、動植物檢疫、毒品及酒駕防制等法令規定，並運用網路新媒體，提供移工即時法令資訊；台泰雙方將合作交流資訊強化預防移工失聯，加強防制與查處利用網路新媒體非法招募、非法媒介行為；台方將協助雇主及人力仲介公司加強移工宿舍及雙語人員管理，遏阻非法媒介行為，加強向泰國移工宣導勿飲酒過量、勿購買售價顯不合理及來路不明酒品，維護自身健康及培養正確消費酒品觀念。

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