總統府今(30日)公布4位大法官提名名單，包括監察院祕書長朱富美、律師尤伯祥等，明顯偏綠且15位大法官均由總統蔡英文提名，引發質疑。媒體人張禹宣直批此名單綠到出汁，質疑當民進黨為意識形態藐視憲法，持續以台灣消滅中華民國之際，這些綠營人修不了憲，就扭曲解釋它？

「將憲法棄若敝屣之人，擔綱解釋憲法之責？」張禹宣在臉書發文表示，不出意外，大法官人選完全沒給在野空間，由蔡英文獨攬專斷，加上即將提名的4位，未來15位大法官可以打「清一色」青發，綠到出汁。其一，邢泰釗的老婆朱富美，檢審一家親，胡搞瞎搞。其二，前促轉會委員，太陽花律師尤伯祥，主張廢死。其三，陳忠五，力主「黨產」歸零，追殺藍營不餘遺力。其四，蔡彩貞，極右派，曾主張用手機監控被告。

張禹宣質疑，試問當民進黨為意識形態，藐視憲法甚至主張不合時宜。屢屢在兩岸問題以及國族認同上，持續以台灣消滅中華民國之際，這些綠到出汁的同路人，會對於憲法作何解釋？修不了憲法，就扭曲它。什麼自由地區／大陸地區，一個中國秋海棠，通通都等著被掃進歷史塵埃。