22歲卓姓男子與15歲少女2021年2月發生親密行為，後因少女家人極力反對，卓男心生不滿，搖成一變成為「恐怖情人」，以IG傳送「妳爸媽有幾條命，破壞我們付出代價」、「我一定要看到她們死」恫嚇少女，脅迫繼續交往，士林地檢署依恐嚇罪、和誘未遂罪以及強制猥褻起訴。

卓男與少女2021年開始交往，隔年1月，兩人在捷運站殘障廁所內親吻、擁抱，並有親密行為，父母知道女兒有男朋友後，反對兩人交往，卓男知道後，要脅傳送視訊畫面截圖，公告兩人交往，傳訊「我會讓你成為最慘的一個」、「我會讓你成為全校最紅的一個」。

2022年3月，少女傳送手寫稿的照片給卓男，表達要分手的想法，卓男怒不可遏，傳訊「我會用不違法的方式活活玩死她們」、「我一定不會讓妳太好過，我要看家破人亡」等語，恫嚇少女，使得少女心生畏懼。

起訴指出，卓男傳送多次辱罵少女的文字，但都是傳送私人訊息，並非公然為之，其中「看妳爸媽有幾條命」觸犯恐嚇罪，另外兩人IG聯繫的對話紀錄，涉犯和誘少女脫離家庭未遂，以及在殘障廁所內涉犯對於14歲以上未滿16歲之女子為猥褻行為，均依法起訴。