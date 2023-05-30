可到竹東鎮的信仰中心惠昌宮，閱讀一座客家廟宇。（浪漫台三線藝術季提供）

以客家料理再設計為命題，開發4款常溫即時罐頭。（浪漫台三線藝術季提供）

藝術季免費接駁車路線。（浪漫台三線藝術季提供）

第2屆浪漫台三線藝術季即將於6月24日到8月27日盛大展開，本次以「花啦嗶啵Falabidbog」為主題，超過50位藝術家、21組設計團隊帶來近百件作品，規畫三大展區，並有藝術季免費接駁專車，策展團隊表示，這次除了藝術展覽，還從客家「保存食」切入，看客家飲食脈絡，讓古老智慧也能成為潮流。

總策展人客家公共傳播基金會董事長陳板表示，這次策展地點突破傳統場館，像在亞洲第一口油井苗栗出磺坑，將油井變身戶外美術館；竹東鎮的信仰中心惠昌宮，透過供桌展示、奉飯體驗等，讓一般民眾輕鬆理解經典客家廟宇；改造竹東傳統的曉江亭洗衫坑，讓洗衣阿婆的生活場域有全新面貌，打破對客家的傳統想像。

擔任飲食實驗計畫策展人的王詩鈺表示，上次藝術季主要為文化跨界，今年特別從「飲食」角度切入，從「保存食」來看客家飲食脈絡，不只包含在地餐廳、飲食工作者，也延伸到疫情後的餐飲世界，保存食是古老智慧展現，透過展覽規畫，能讓客家文化更潮更生活化，也會跟全家超商合作推出創新產品。

王詩鈺也說，客家人靠山又愛護食物，冬天有豆腐乳，蘿蔔乾、醃菜等各種醃製品，還有鹹豬肉、鹹魚，所有食物都有保存方式，就是保存食，也盼藉活動引起客家青年注意，更認同自家文化，可以知道平時吃的家常菜也很有趣。

策畫團隊也說，為了方便民眾來台三線體驗藝術季，除了在台三線起點站台北辦展覽，作為藝術季開頭導覽，還分為三大展區，包含桃竹、苗栗、台中，各在「北埔或者洋樓」、「公館客家文學花園」、「東勢林業文化園區」三地設置藝術季服務中心，邀民眾來展開探索台三線的浪漫公路旅行。

此外，本次藝術季免費接駁專車共4條線，從桃園、新竹、苗栗、台中高鐵站出發，帶民眾體驗三大展區作品，也跟雄獅旅遊合作推出16條團體旅遊、9條自由行遊程以及12條針對國際入境旅客設計的藝術季遊程，民眾可視需求報名。