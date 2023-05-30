因應國土計畫上路及時空變遷，雲林縣府新訂斗六、虎尾、麥寮都市計畫案，斗六市發展「智慧電動車創新產業園區」；虎尾發展「航太機械園區」：麥寮發展「綠色產業科技加值園區」，增加產業用地，盼人口止跌回升。

面對長年人口外移與老化，雲林縣府針對最具發展潛力的斗六市、虎尾鎮、麥寮鎮作為帶動人口進駐的引擎，新訂都市發展計畫，配置產業專區、商業區、住宅區，以帶來就業率、居住率。

斗六智慧電動車創新產業園區預定地在雲林科技大學附近234公頃，結合雲科大的學術研究量能發展電動車、醫療保健、照護輔具等產業，以創新研發、設計、測試、低汙染製造生產活動為主，預計容納50家廠商、4100人就業、年產值150億元。

虎尾航太機械產業園區規畫272公頃，以虎科大的研發能量建立航太機械產業製造鏈，發展無人機上游零組件製造、研發、生產，預估新增產專用地51公頃，新增廠家925家、年產值140億元、可提供4800人就業，今年七月將公開展覽草案。

城鄉發展處指出，虎尾園區除引進製造產業，還有衍生的服務產業、文創產業，打造周邊開放空間如芒果大道、馬公厝支線、廉使支線水路為藍綠景觀帶。

麥寮綠色產業科技加值園區位於在麥寮豐津地區，城鄉處長林長造指出，176公頃主要發展產業專區為主，引進低汙染的六輕協力廠商與中下游綠色產品加工業，包含金屬、塑膠、電子、機械等製造商，形成群聚效應，也可解決目前六輕下游產業如青春痘式蓋非法工廠現況，預估引進600家廠商、7000人就業、年產值210億元。

另外，斗南鎮雖未新訂都市計畫，縣府規畫一「斗南交流道智慧物流冷鏈園區」，以冷鏈物流帶動雲林物流產業升級，也讓農產加值。