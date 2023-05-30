屏東縣長落選人蘇清泉不滿去年選舉結果，以1萬多票落敗，分別對當選人周春米與屏選會提出當選無效、選舉無效之訴，屏東地院30日審結判蘇敗訴，對此，周春米重砲回應指出，蘇在審理期間試圖影響法院的獨立審判，還藉此累積自身的政治紅利，實在是政治最無良的示範。

周春米指出，選舉的紛擾、不安，原本應該隨著選舉結果揭曉塵埃落定，但去年11月底的選舉，因整體大環境不利、使得她縣政接棒氛圍營造得不夠到位，進而導致屏東縣長得票未如預期拉大差距，但不料對手蘇清泉會用完全不符比例原則的選舉小瑕疵提起訴訟，且還在審理過程讓支持者在法院外聚集，造成社會情感的撕裂，試圖影響法院的獨立審判。

周春米說，依據選罷法第127條規定，選舉訴訟在各級法庭的審理期限為6個月，屏東地院在期限將屆之際審結宣判，但提起這場訴訟、先前聲稱法院會給他公道的蘇先生，卻在幾天前一場造勢場合公開說「合議庭急著要判他敗訴」，無異是踐踏司法、視法治於無物，並藉此累積自身的政治紅利，實在是政治最無良的示範。

周春米強調，該案在屏東已經紛擾近6個月，如今一審宣判告一段落，期待大家回到生活的日常，一起向前看，才能凝聚正能量，創造屏東的利多與榮耀。

屏選會則指出，這次選舉過程因媒體報導票數誤植的渲染、以及極少數選務工作人員的小疏忽，造成多數選務工作人員的辛勞受到誤解，感謝訴訟結果證明工作人員都嚴守公正、公平、公開的原則，盡心盡力完成使命，同時也尊重候選人訴訟權利，並希望他能接受訴訟結果。