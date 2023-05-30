人們在睡覺時，偶爾會出現抽搐、痙攣的反應，嚴重時甚至會說夢話或是夢遊。美國紐約洛克菲勒大學（Rockefeller University）的生物學家日前觀察到，他們飼養的一隻章魚在睡覺時對著空蕩蕩的水族箱擺出打鬥、甚至噴墨汁逃走的動作，懷疑牠可能「做惡夢」，影片在網路上引起矚目。

紐約洛克菲勒大學的生物學家日前觀察到，他們飼養的一隻章魚在熟睡中擺出打鬥、甚至噴墨的動作，懷疑牠可能「做惡夢」。

根據《紐約時報》報導，這隻名為卡斯特洛（Costello）的章魚原本在水族箱的角落打盹，大約半小時後，牠的皮膚開始不斷變換顏色和紋理，表現出頭足類動物（cephalopods）典型的偽裝技巧，接下來，奇怪的事情發生了。

只見卡斯特洛突然朝水箱底部竄過去，先是把手臂蜷起來包住身體，接著又把身體撐大，並像龍捲風一樣不斷旋轉。經過一陣瘋狂亂舞之後，牠突然噴出一大團墨汁，把半個水箱都染黑了。

等到水箱裡的過濾系統清除掉那些墨汁，海洋科學家拉莫斯（Eric Angel Ramos）注意到，卡斯特洛以罕見的力道緊緊抓著一根水管，「看起來就像是要殺死它一樣，」他說，「這不是章魚常見的行為。」

研究人員猜想，卡斯特洛可能做了惡夢，牠蜷曲手臂的姿勢看起來像是在防禦敵人的攻擊，然後牠把自己撐大、想要嚇阻對手，甚至吐出墨汁以躲避危險。後來當牠發現自己逃不掉，就試圖勒死敵人，「這是一連串的戰鬥行為，」另一位生物學家馬格納斯科（Marcelo O. Magnasco）說。

不過科學家也說，他們只觀察到單一事件，未來還需要進一步研究，才能得知是否其他章魚也有類似的行為。

洛克菲勒大學的研究團隊並不是第一個提出章魚會做夢的想法。阿拉斯加海洋生物學家謝爾（David Scheel）也在2019年拍到，章魚海蒂（Heidi）在熟睡時無意識地變換身體的顏色。專家表示，由於章魚的身體是由大腦所控制，因此牠們睡眠時的行為極有可能是對夢境做出的反應。