56歲女星李若彤過往曾在1995年版的電視劇《神鵰俠侶》中，飾演古墓派掌門小龍女，憑藉著仙氣外貌而有著「最美小龍女」的別稱。向來注重保養的她，近年來也時常在社群上分享瘦身、運動心得，日前更公開她的「瘦身食譜」，自律模樣讓粉絲看了嗨翻。

李若彤近期多次在微博上分享自己的運動習慣以及清淡、抗炎飲食餐單。只見相關的畫面中，她身穿兩件式運動套裝，短版的上衣讓她深邃馬甲線自然露出，而她也在廚房內詳細介紹自己經由營養學博士設計的菜單，長期吃具有消除隱藏的慢性炎症，並且提升身體免疫力的功效。

此外，平時喜愛和粉絲分享生活日常的她，近期也在微博上曬出一張過往舊照，透露媽媽直到看完圖中的文字，才認出照片上的女子是自己的女兒，讓她逗趣表示：「我媽媽竟然沒看出我年輕時的模樣，她是忘記我小時候的樣子了嗎？」讓粉絲笑回：「姑姑以前好美，但迷上健身後更美了」、「從小就是美人」、「可能女大十八變？」

然而，熱衷於健身的李若彤，過往曾因為看似「太瘦」導致外貌顯得有些衰老而引發粉絲擔憂，不少人紛紛喊話希望李若彤能「好好吃飯」。對此，有粉絲曬出她近日見到美食的反應，幫她緩頰：「女神見美食眼睛都發亮了。」此外，李若彤也在社群平台「小紅書」上曬出玩飛盤的短片，畫面中青春感十足的她，打破了「瘦成皮包骨」的傳聞，也讓她的粉絲們看得入迷，「看起來依然年輕，還是少女一枚！」