颱風「瑪娃」逐漸接近，北部風雨很可能增強，台北市立動物園正進行疏通水溝、修剪樹木、穩固欄舍等多項防颱措施，也確認好所有動物都回到室內，以確保人員與動物在颱風過境期間的安全。

動物園平時定期檢查設施安全及排水系統，在颱風來臨前，會加強疏通水溝、修剪樹木、清理雜草落葉、檢視戶外棲架、確認圍網及欄舍是否穩固。動物園園長諶亦聰表示，工作人員也會安排所有動物回到室內，避免掉落物擊中牠們。

她指出，各區域會提供備用電源，停電時會立刻啟動，另成立防災應變小組，建立警報期間內現場人員出勤名單、各組室橫向聯繫通訊錄及回報系統等，希望多一分注意，少一分災害，最重要的就是要讓所有的動物在颱風肆虐期間，都能平安度過並獲得妥善的照顧。

園方補充，如遇台北市政府宣布停班停課，動物園雖會配合休園1日，但保育員和獸醫師仍必須頂著風雨趕到動物園上班，確保動物安全無虞，也完成日常基本照護工作。

動物園提醒，颱風侵襲期間儘量避免外出，做好防範工作，並隨時注意颱風最新動態，如遇台北巿政府發布停班停課日期，動物園將配合休園一日，民眾出發前查詢行政院人事行政總處的颱風停班資訊，或可先行來電遊客服務中心洽詢。