攤商體驗回收廢食用油。（陳夢茹攝）

桃園市八德區興仁花園夜市引進DGM智能廢食用油回收系統，今天舉行啟用典禮，落實ESG環境保護、社會責任以及公司治理的理想與目標。

八德興仁花園夜市總經理吳仕明表示，過去首創推出以環保稻穀筷取代傳統免洗筷的做法，讓遊客在夜市用餐時能夠吃的更健康也更環保。今天選擇引進智能廢食用油回收系統，此舉是為了讓遊客知道夜市的攤商不但有頻繁更換新油，更為了避免過去有不良回收業者，偷斤減量回收廢食用油的重量，讓攤商血本無歸。

永瑞實業所開發的AIOT智能廢食用油回收系統，機台透過即時辨識確認為廢食用油後，會快速將熱油抽吸進入回收機檯內儲存，採取即時計量計價並搭配第3方支付，1公斤約可換得18元，攤商用廢食用油就能換到回饋金，提升攤商回收廢食用油的意願。不僅如此，該系統還能追溯產源履歷，讓地方主管機關桃園市環保局能清楚追蹤夜市廢食用油的流向。

身為台灣唯一合法廢食用油處理機構，永瑞實業創辦人兼董事長林修安說，DGM智能廢食用油回收機台能改善傳統耗時、費工、高成本的回收方式，透過智能機台可以有效降低81％回收成本，降低的成本將回饋給產出廢食用油的店家。智能回收更能打破廢食用油會造成蟑螂，老鼠、病菌與髒臭的刻板印象，機台採取完全密閉式的管線與儲桶設計，以真空方式抽吸廢油，能有效阻絕異味發散。

為慶祝八德興仁花園夜市引進智能廢食用油回收系統，今天也舉行加碼活動，攤商只要於今天回收1桶廢食用油就能兌換到1桶18公升新鮮食用油，盼吸引攤商踴躍前往回收，為永續環保盡一份心力。