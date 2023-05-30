據中國外交部官網消息，中國國務委員兼外長秦剛今天（5月30日）在北京會見特斯拉首席執行官馬斯克。秦剛表示，中國將繼續堅定不移推進高水平對外開放，致力於為包括特斯拉公司在內的各國企業打造更好的市場化、法治化、國際化營商環境。秦剛也以特斯拉汽車比喻，「發展好中美關係，需要把準方向盤」。

秦剛表示，中國人民正以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。中國式現代化是人口規模巨大、全體人民共同富裕、人與自然和諧共生的現代化，將創造前所未有的增長潛力和市場需求，中國新能源汽車產業發展前景廣闊。

秦剛表示，中國將繼續堅定不移推進高水平對外開放，致力於為包括特斯拉公司在內的各國企業打造更好的市場化、法治化、國際化營商環境。中國的發展是世界的機遇。一個健康、穩定、建設性的中美關係既有利於中美兩國，也有利於世界。

秦剛拿特斯拉汽車比喻，「發展好中美關係，需要把準方向盤，沿著習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的正確方向前進；及時『踩剎車』，避免『危險駕駛』；善於『踩油門』，推進互利合作。」

馬斯克表示，中國人民勤奮、智慧，中國發展成就理所當然。美中利益交融，如同連體嬰兒彼此密不可分。特斯拉公司反對「脫鉤斷鏈」，願繼續拓展在華業務，共享中國發展機遇。