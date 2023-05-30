民進黨總統參選人、副總統賴清德日前出席台大政治系舉辦的「2024校園總統馬拉松」座談，並與學生進行「快問快答」挑戰，被問及「最想跟哪位國家元首共進晚餐」時，賴清德秒回「習近平」。對此，中國大陸外交部今(30)日例行記者會上有外媒提問，「中華民國副總統賴清德」有意與習近平共進晚餐，發言人毛寧表示，「台灣是中國的一部分，對於台灣島內候選人的言論，我不發表評論」。

賴清德在與台大學生的「快問快答」環節中，被問及「最想跟哪位國家元首共進晚餐」時，賴清德秒回「習近平」，並解釋是想藉機勸對方「放輕鬆一點，不用壓力那麼大」、「人民的福祉最重要，和平對大家都有好處」。

中國大陸外交部例行記者會上，有外媒記者用英文提問稱「中華民國副總統賴清德」說希望與習近平共進晚餐，想勸習放鬆一點。對此，毛寧先愣了一秒，隨後回答，「台灣是中國的一部分，對於台灣島內候選人的言論，我不發表評論」。

毛寧強調，一個中國原則是海峽兩岸都應該堅持、也是最利於維護台海和平穩定的關鍵所在。