嘉義縣表演藝術中心6月再度啟動第2波整修，並擴大封閉範圍。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣表演藝術中心2005年啟用至今18年，建築體及內部設備多有損壞。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣表演藝術中心2005年啟用至今18年，建築體及內部設備多有損壞，為維護遊客安全及遊憩品質，於去年啟動第1期整修工程，因損壞範圍太大，6月再度啟動第2波整修，並擴大封閉範圍，包括演藝廳、實驗劇場都將封閉施工，預計9月完工前，展演量大減時間至少3個月。

表藝中心指出，表藝建築體及內部設備多有損壞，因年久使用且雨淋日曬導致建築外牆磁磚隆起掉落、屋瓦損壞脫落、步道舖面因樹木竄根而凹凸難行，為維護遊客安全及遊憩品質，去年啟動第一期整修工程，針對迎賓廣場周邊牆面進行修復，已於4月底完工，惟因損壞範圍大，6月再度啟動第二期整修。

表藝強調，為提供民眾及演藝團隊優質、安全的觀賞及演出空間，針對演藝廳與實驗劇場燈光、消防設備、控台及電梯進行全面檢修及更新，故大、小廳演出於6至8月全面暫停，加上6至8月為密集施工期，確切完工時間因易受天候等因素影響，將視情況調整，為確保安全，整修期間將以圍籬管制並封閉施工區域，請民眾務必留意並遠離施工區域，以確保安全。

預期第二期整修會在9月完工，除封閉施工區域，展覽廳及三昧堂參觀動線進行調整，表藝中心說，會在園區內設置動線指引，相關訊息公告於官網及粉絲專頁，這段期間請旅客關注中心臉書訊息，並注意安全。

至於行政區櫃台售取票服務正常運作，如有暫停服務必要會在表藝臉書及官網公告，有取、售票服務需求時請先查詢或來電詢問，施工期間造成民眾不便敬請見諒。