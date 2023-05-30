金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）差點在例行賽MVP獎項完成3連霸，他的強悍是有目共睹，不過「魔獸」霍華德（Dwight Howard）認為自己比約基奇更強。FanDuel TV的主持人帕森斯（Chandler Parsons）問他：「約基奇和巔峰的霍華德，你選誰？」霍華德笑說：「肯定是霍華德啊，無論如何都是霍華德，我臉上掛著微笑統治每一球。」

霍華德只是開玩笑，他沒有吹噓自己真的可以打爆約基奇，他在先前的訪談說，他很希望自己本季加盟湖人，然後幫助湖人在季後賽對付約基奇。同樣身為大個子球員，霍華德表示他欣賞約基奇，「他變得比去年更強了，我希望他帶領金塊一路摘下總冠軍。」

約基奇今年季後賽的數據極為驚人，上陣15場締造了「平均大三元」：場均29.9分、13.3籃板、10.3助攻，另有54%投籃命中率、47%外線命中率，單屆8場大三元也改寫傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）的紀錄。

全盛時期的魔獸是3度聯盟最佳防守球員，即使在進攻方面比不上約基奇，他應該也有辦法降低約基奇在場上的破壞力。2009年，霍華德率領魔術過關斬將，在東區擊退勁敵詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士，最後在總冠軍賽敗給鼎盛時期的布萊恩（Kobe Bryant）與湖人。