針對中捷事故，運安會30日公布期中安全通告，認為有兩大立即性風險。(摘自運安會網站)

台中捷運5月10日發生建案工地吊臂掉落軌道釀1死10傷事故，國家運輸安全調查委員會經過20天調查，30日公布事故調查期中安全通告，認為中捷對沿線建築工程的機具侵入無有效風險管理措施，且無法有效偵測，建議主管機關應建立更縝密的法規，且中捷應擬定異物入侵軌道的預警應變措施。

這份期中安全通告針對立即風險指出，對於捷運沿線工地施工使用的機具、材料，若侵入捷運淨空路線且影響列車運轉，中捷目前沒有有效風險管理措施；且中捷無人駕駛系統也未針對大型異物入侵涉有預警偵測，難避免列車因撞擊大型異物造成傷亡或損害。

針對這兩大風險，運安會提出兩項安全改善建議，包括建議中央、地方主管機關針對可能影響捷運安全的施工作業，應建立更縝密的管理法規，並落實監管；運安會同時也建議無人駕駛的捷運系統應設置異物入侵管道的預警、應變措施，以避免列車因撞擊異物造成危險事故。

針對這兩大風險與建議，台中市府交通局長葉昭甫表示，過去禁限建相關法規多著重於工程在地下開挖的部分，較少考量空中施工造成的影響，未來將建議修法，針對禁限建範圍內若有地上物的施工計畫，包括建管、運輸單位應加強聯繫，目前台中市交維計畫由警方、區公所核定，交通局也會到場會勘評估。

而針對預警偵測部分，葉昭甫表示，日前中捷公司已提出從人的角度、由隨車員與站務人員加強改善措施，另在設施部分，也計畫在月台裝設緊急救難按鈕，可讓行控中心立即了解狀況並作出處置；若要從系統端做改善，因涉及各個系統相容性的問題，究竟能做到什麼程度及怎麼做？必須要進一步討論研議。