桃園市社會局目前有199輛復康巴士，從2017年至2022年陸續汰換70輛。今年符合汰換條件有8輛，目前自購加上熱心企業捐贈已有5至7輛。社會局表示，經常性搭乘者約4844餘人，鼓勵民眾共襄盛舉。

社會局表示，復康巴士年限若滿10年就可更換，不過也會參考公里數要10萬。另全市目前正常營運復康巴士有183輛，不過有備用車用於車輛維修、事故，共有199輛在營運中。從2017年起至2022年共汰換70輛，今年符合汰換條件共8輛。

此外桃園市自行採購、熱心企業捐贈為5至7輛間，無法確定部份是採購中，或者是要等待車輛進口。此外巴士分為平頂、高頂，平頂者含稅220萬，高頂則240至250萬之間。社會局解釋，高頂者因頂部加高，若是輪椅者較方便搭乘。而桃園市目前身心障礙者約8萬9000人，而中重度以上對復康巴士有需求者約3萬多人，已登記搭乘巴士7650人，經常性搭乘4844人。

歐米國際精品有限公司30日捐贈復康巴士，桃園市長張善政表示，歐米國際精品是蘆竹在地企業，成功經營網路銷售事業，創辦人李雨潤經營事業有成，還不忘回饋社會。他說，桃園市復康巴士使用需求相當高，她捐贈復康巴士造福行動不便的身障者，市府會善加利用珍貴資源。

李雨潤說，謝桃園鄉親過去5年對歐米的支持，此次捐贈不是歐米捐助公益，而是桃園鄉親和歐米粉絲的捐贈。