針對蝦皮、誠品生活以及旋轉拍賣等業者涉及消費者個資外洩事件，數位發展部依據個人資料保護法第 22 條規定辦理行政檢查，並請業者限期改正後，由於蝦皮、誠品生活屆期仍未改正，分別遭罰20萬元、10萬元。

數位部表示，蝦皮及誠品生活未依個資法規定採行適當之安全措施，且屆期仍未改正，已違反個資法第 27 條第 1 項規定，因此分別對於蝦皮處以 20 萬元罰鍰，對誠品生活處以 10 萬元罰鍰。至於旋轉拍賣則以持續配合改正，處以限期改正，並持續觀察，如未能改善仍將按次處罰。

數位部強調，有關蝦皮涉及個資外洩事件，經數位部多次要求業者完善個人資料保護，並提出相關佐證資料以為證明，該公司在 個資盤點上仍僅提供 4 筆盤點內容，顯有缺漏，且在風險評估分析上，對於風險值較高之流程未提供已採取矯正措施之佐證。

另外，蝦皮對委外廠商未落實稽核，未能提供完整的安全管控執行、稽核紀錄 等具體佐證資料，無法證實該公司對保有個資已採行適當之安全措 施，因此依據個資法第48條第 4 款併第50條規定，處分業者併同其負責人罰鍰計新台幣 20 萬元。

有關誠品生活案，經數位部產業署實地行政檢查，現場已發現在帳號管理上執行未確實，另要求事後提供之補充或佐證資料，該公司個資盤點資料仍不完整，且針對委外廠商監督管理未落實執行，因此依據個資法第 48 條第 4 款併第 50 條規定處分，業者併同其負責人罰鍰計新台幣10萬元。

有關旋轉拍賣案，數位部說明，該業者已經提出說明及佐證資料，且已依先前包含警政署等專家建議，強化網站防詐警示、登入採用雙重驗證機制、並禁止用戶利用對話功能傳送未經驗證之網址連結等，惟未提供針對委外廠商整體制度稽核，尚有待改進之處，將限期請業者再行補正。

數位部強調，已要求前述業者落實個資法相關規定，並限期請業者再為改正，如屆期未改正，將按次處分。同時數位部要求各電商業者務必重視個資保護，並且數位部也會引入相關解決方案，例如隱碼技術，與電商業者合作，持續強化個資保護措施。