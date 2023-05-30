微創手術設備，搭配4K高畫質、LED燈光、NIR近紅外線攝像機、ICG顯影等，提供媲美醫學中心等級醫療服務。（竹山秀傳醫院提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣竹山秀傳醫院率先引進最先進的3套微創手術設備，有4K高畫質和ICG（靛氰綠，indocyanine green）影像用於螢光導引手術，成立全南投縣首座微創中心，30日舉行揭牌啟用。竹秀醫院院長莊碧焜表示，引進號稱「手術室法拉利」的微創手術設備，提高手術的準確性和效率，讓地區醫院提供媲美醫學中心等級醫療服務。

竹山秀傳醫院微創中心30日舉辦揭牌啟用典禮，南投縣衛生局副局長陳淑怡、竹山鎮長陳東睦、名間鄉長陳翰立、南投縣議員游顥等人出席，一起見證南投縣首座微創中心啟用。

莊碧焜表示，微創手術是現今外科醫療發展趨勢，例如內視鏡或腹腔鏡手術，縮小一般手術破壞範圍，更精準的處理體內組織或器官，但身體複雜的結構、隱蔽的動脈和狹窄的間距，增加手術的困難度與風險，因此醫院斥資約3000萬元，引進3套微創手術設備，號稱是「手術室法拉利、保時捷等級」的微創影像系統，是縣內唯一的微創手術設備。

莊碧焜說，這套微創手術設備，有2個懸臂式電視螢幕，搭配4K高畫質、LED燈光、NIR近紅外線攝像機、ICG顯影，可繪製出腫瘤內部和周圍的關鍵動脈，提供更清晰的畫面，讓執刀醫師能更能準確執行手術，尤其在辨識轉移淋巴結及膽道影像，為病人大大提升成功切除腫瘤，提高手術的準確性和效率。

竹秀醫院外科主任蘇啟成進一步舉例說，有了這一套更精準、更高畫質的設備，讓手術提高安全性，如肝臟手術時，透過螢光色顯影，肝臟腫瘤影像更清楚，幫助醫師更精確、更乾淨清除腫瘤；進行膽囊、膽管手術時，膽道顯影更清楚，避免手術時傷到膽道；該設備讓胰臟周邊血管清楚顯示，幫助進行手術的醫師避免傷到重要血管。

陳淑怡指出，竹山秀傳醫院肩負濁水溪線偏鄉醫療重擔，這次率先成立微創中心，引進微創手術設備，提供南投縣鄉親一流的醫療設備及服務，免除長途奔波到醫學中心的辛苦。