看場合穿衣服是一種禮貌！有位OL在網上抱怨，她表示因為有報名早上7點的瑜珈課，因此，當上完課後便會穿著「韻律褲」進公司，豈料，這樣的穿著卻被公司經理說「很難看，有礙觀瞻」，要求換成褲子或裙子，但她認為公司對員工服裝的穿著無限制，並認為公司經理的作法是「職場霸凌和歧視」。

一名OL在「匿名公社」發文，她提到公司經理不滿她穿「韻律褲」進公司，並說「這樣穿很難看，而且有礙觀瞻」，要求她日後都要換成褲子或裙子才能進公司，面對經理這樣的說法，讓她非常難以接受，並認為「這算職場霸凌？」、「請問穿韻律褲去上班有什麼問題嗎？」。

OL表示，由於公司並沒有制服，也對服裝的穿著無限制，然而，近期她報名早上7點的瑜珈課，並且上完瑜珈課後，便穿著韻律褲進公司上班，不料卻引來公司經理的關切，她不明白明明在路上看到許多人也這樣的穿著，公司經理卻說「很難看，有礙觀瞻」。

面對公司經理要求「以後在上班前，先換好褲子或是裙子再進公司」，讓她感到莫名其妙，並無奈認為「我沒有影響別人啊！而且同事們也不覺得難看」，也質疑「請問穿韻律褲去上班有什麼問題嗎？」，感嘆這是職場霸凌和歧視。

文章一出，網友紛紛留言表示「難不難看是一回事，看場合穿衣服也是一種禮貌吧！」、「韻律褲外出真的不敢恭維，超級有礙觀瞻，之前看過有人好心提醒，結果被提職場性騷擾還被提告」、「不想看到妳的駱駝蹄」、「很醜耶！上班應該要有上班的樣子，不然我在公司做瑜珈也行囉？」、「身為營運者，覺得你這樣是公私不分，連續講不聽就直接開除」、「那種褲穿在路上走都覺得難看了，上班穿更不得體...」。