端午節將至，美味的粽子是最應景的美食，但肉粽材料為糯米、肥肉，熱量及脂肪都偏高，營養師建議每天以一顆粽子為限，並減少醬料攝取及搭蔬果享用，以減輕身體負擔。

新北市社區營養推廣中心營養師曾祺指出，粽子樣式多元，為增加香氣內餡多都會包鹹蛋黃，常見的北部粽每顆約600大卡，南部粽每顆約500大卡、豆沙粽每顆約300大卡、鹼粽每顆約140大卡。

曾祺提醒，傳統粽子大多為高脂、高鈉及高熱量的食品，患有高血脂、高血壓及心血管疾病的人應注意，避免攝取過多造成身體負擔；而甜粽內餡多以豆沙或棗泥為主，糖份比例偏高，過量攝取易使糖尿病患者血糖不穩定。此外，由於粽子大部分都是由糯米組成不易消化，腸胃消化不佳者請細嚼慢嚥並適量食用。

而端午節如何享粽不怕胖？新北市社區營養推廣中心營養師林鶴純建議，每天應以一顆為限，並鼓勵大家吃粽子時可使用天然辛香料，像是白胡椒、黑胡椒、五香粉等增加香氣，減少醬料攝取，同時應搭配至少半碗以上的新鮮蔬菜及一個拳頭大的水果，達到健康的均衡飲食。

林鶴純說，若民眾在家自包粽子，可選用紫米、五穀米、燕麥、薏仁等五穀雜糧取代部分糯米；另外也可添加優質蛋白質，如毛豆、豆乾、豆包等取代部分五花肉，減輕身體負擔。