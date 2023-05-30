士林地檢署偵辦高端公司內線交易案，上月依洩密、內線交易罪起訴「抗癌戰將」、衛福部食藥署疫苗專家審查委員會專家委員劉滄梧及妻子台大醫師施庭芳2人，但劉滄梧與基亞董事長張世忠妹婿、統創投資負責人黃子亮15人另涉內線交易部分，則因罪嫌不足，予不起訴，案經職權再議，台灣高檢署審查後認為再議無理由，今依法駁回，因此劉滄梧、黃子亮15人獲不起訴確定。

士林地檢署偵辦高端公司內線交易案，日前依洩密、內線交易罪起訴衛福部食藥署疫苗專家審查委員會專家委員劉滄梧，以及劉妻台大醫師施庭芳2人，另劉滄梧、基亞董事長張世忠妹婿、統創投資負責人黃子亮15人因內線交易罪嫌不足，均不起訴，引發外界批評士檢辦高端案「抓小放大」的議論。

士檢不起訴內線交易的15人，包括國家衛生研究院癌症研究所醫師劉滄梧、統創負責人黃子亮、金準國際投資開發公司負責人黃旭志（黃子亮堂兄）、黃子桓（黃子亮胞弟）、黃莉娟（黃子亮胞妹）、金準員工劉美妤、基亞董事長張世忠特助胡淑惠、胡憲春（胡淑惠父親）、高端科技長黃一旭、黃一旭證券帳戶下單受任人雷毓雯、高端竹北廠廠務管理副理吳劭甫、吳炳耀（吳劭甫父親）、高端竹北廠品質管制處副工程師莊傑閔、吳鳳英（莊傑閔母親）、基亞公司營運管理部協理江雅鈴。

士檢偵辦時，黃子亮15人否認內線交易，強調事前並不知道利多消息，據了解，黃子亮並向檢察官稱「假如我事前就知道，以我的財力，我一定會買進幾千張」。

士檢經調閱資金來源、比對通訊紀錄後，認定黃子亮15人未經手或參與各個重大消息來源的合作案、計畫案、採購案、核准案或終止案，且其買賣高端股票的交易模式，並無證據證明是利用地位或職務以獲悉相關重大消息，而在消息未公開前買賣高端公司股票，認定罪嫌不足，於4月7日將15人不起訴。

士檢並依職權將高端案送台灣高檢署再議，台高檢審查後認為，士檢再議無理由，依法駁回，黃子亮、劉滄梧15人獲不起訴確定。