南韓36歲國民男神李昇基在戲劇、音樂、主持上有亮眼表現，且一直零負評，不過自宣布迎娶小6歲演員老婆李多寅，因女方家人炒股黑歷史，加上他多次公開護妻，外界對他的好感度雪崩式下滑，今(30日)凌晨還被發現近450萬追蹤的IG貼文無預警全消失，隨即引起外界關注。

李昇基的IG除了用來分享生活，也曾發文槓上前東家Hook娛樂私吞音源收入、點名韓媒撰寫李多寅家的不實報導，讓他在IG的動態成為焦點，但上面的貼文跟大頭貼30日凌晨突然全數消失，有一說是他帳號被駭，有一說則是準備推出新專輯的噱頭，還有人認為是官司告一段落，想帶給粉絲嶄新的自己。對此，經紀公司的相關人士向韓媒《The Daily》透露清空IG是李昇基本人的意思，但不清楚背後原因。

事實上，李昇基在29日播出的綜藝節目《兄弟拉麵》，進行到吃宵夜環節時，他拍了生魚片照片給老婆，並向另一名主持人姜東鎬說：「得讓她看看吃什麼」，看得出對老婆呵護至極，此外，他也分享求婚時，未準備大排場，僅詢問是否願意嫁給他，並表示新婚後，發現價值觀相當契合，未來婚姻一定會很幸福，讓一旁的姜東鎬聽到感動落淚，哪料才過一日，李昇基突然清空IG，讓外界議論紛紛。