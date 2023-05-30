民進黨前主席施明德妻子施陳嘉君指駐日代表謝長廷是特務、線民，遭謝控告，昨判決謝敗訴；施明德昨天受訪表示，雖然勝訴，但他沒有一絲高興，因為這是理所當然；他說，「若謝長廷願意放下假面人生，我願意請他喝一杯咖啡」。

施明德說，他還未看倒全部判決書，只是看到媒體報導，但他認為，法庭對大官還是會手軟，例如很多呈堂的內容包括人事時地物都很完整，但是法律公文書都不去呈現，讓人覺得台灣司法處理不是很俐落，有點鄉愿判決。

他說，他也心存期待，謝長廷年齡也夠大，「請你放下假面人生」、像立委黃國書、民進黨前主席江鵬堅一樣，過真正的生活，他對這些特務沒有恨，因為都是在那個時代為了生存，事過境遷，他們都可以原諒跟包容，就像他現在也可以跟調查局做朋友一樣，「活得像一條蟲不好，希望他能以真面貌過他的晚年，不要帶著假面具活下去」。

施明德還表示，希望政府開放檔案，檔案不開放是政府的不義，「官司勝訴，我很鬱卒、沒快樂，只有感傷，我本來就不是要懲罰他」。