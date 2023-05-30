▲建德幼兒園老師彈奏烏克麗麗，帶孩子們一起歡唱英文與中文兒歌。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲建德幼兒園小朋友帶「小客人」們參訪園內環境，一同遊戲學習。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲建德幼兒園小朋友與新加坡幼兒園「Genius Hive Pre-school」一同遊戲學習。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲建德幼兒園幼生親手做楓香別針作為禮物給新加坡「Genius Hive Pre-school」小客人。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市立建德幼兒園於30日舉辦了一場與新加坡幼兒園「Genius Hive Pre-school」的跨國文化互動體驗活動。教育處表示，基市府一直以來很注重幼兒的多元成長，不斷辦理各式不同活動，讓幼童在求學階段有更豐富的體驗，本次參訪讓幼兒園孩子們在豐富多彩的國際氛圍彼此認識，共同成長並促進國際教育交流，也為孩子們帶來了一次難忘的跨國文化體驗。

教育處說，孩子們在活動前十分期待與國外幼兒的跨國交流，在了解小客人的官方語言為英語後，主動提出要用簡單英語打招呼、說中文時要放慢速度等等，為跨國交流做準備。園方並在活動當天，設計『相見歡』活動，由老師彈奏烏克麗麗，帶孩子們一起歡唱英文與中文兒歌，增添歡樂氣氛。

教育處指出，透過介紹班級內各個學習區一起進行學習區遊戲，以及到戶外進行植物導覽，同時體驗建德幼兒園特色遊戲場中的各項遊戲設施，讓新加坡「Genius Hive Pre-school小客人在各個地方與建德幼兒園的小朋友們一起探索挑戰自我。離開前，建德幼兒園的「小主人們」特別親手做楓香別針作為禮物，替這次的交流畫上暖心的句點。

建德幼兒園園長江舒昇表示，這次跨國文化互動活動是一次難得的機會，讓孩子們能夠在日常生活中接觸不同的文化，擴展視野，培養友誼和合作精神，並對Genius Hive Pre-school的來訪表示感謝，期待未來的進一步合作和交流。

教育處長劉美蘭表示，基隆向來重視幼兒多元教育，這次活動的重點是通過互動和分享，讓孩子們認識不同文化的價值觀和習俗，這種跨國文化交流不僅豐富了孩子們的知識，也拓寬了他們的視野，讓他們更好地理解世界的多樣性。