輝達(NVIDIA)創辦人兼執行長黃仁勳近期訪台，掀起一陣旋風，黃仁勳上周被目擊現身饒河夜市、手拿麻花捲，引發熱議。據透露，黃仁勳昨(29日)晚沒有再去逛夜市，而是帶著NVIDIA美國團隊去唱卡拉OK、唱到凌晨1點，隨後還去續攤，體驗腳底按摩。

黃仁勳昨日與聯發科執行長蔡力行互動時開玩笑地說，自己要去夜市吃刈包和剉冰，今日出席台北國際電腦展時，被媒體問及是否有去夜市，黃仁勳則回「No」，說自己過去一晚事情太多，還沒空去。

但據《壹蘋新聞網》報導，黃仁勳昨晚是帶著NVIDIA美國團隊晚上去唱卡拉OK，還是有包廂的KTV，唱完已經凌晨一點，還去續攤體驗腳底按摩。報導稱，有員工透露唱歌很好玩、很紓壓，唱到喉嚨都有點啞，而對於後半夜的行程，美國員工也很驚訝，台灣的夜生活居然到這麼晚還有腳底按摩。

黃仁勳今日在台北國際電腦展(COMPUTEX)參與全球記者會，會中也忍不住提到台灣的一道名菜讓他回味無窮，實在太好吃，但卻有個可怕的中文名「蒼蠅頭」。