沈文程(右)日前在台中與李壽全相見歡。(大大娛樂提供)

雙金歌王沈文程甫在人生發祥地台中完成人生首場大型演唱會《國際沈文程日 五月十三彼下暗》,昔日祝他奪下台語金曲歌王的王牌製作人李壽全,特地南下台中觀賞,並到後台為他加油打氣,讓沈文程非常感動!他說唱片做完後,大約25年來,只有李壽全到大愛電視台任高層時,兩人曾有過一次會面,所以李驚喜現身台中惠蓀堂,讓沈文程喜出望外,兩人相擁許久,重現當年伯樂與千里馬的合作身影。

沈文程在1998年,加盟台語公司金瓜石唱片,他表示雖不認識李壽全,但自己開車趕作秀時,最愛聽的歌就是李壽全〈張三的歌〉,因為歌詞中出現「飛翔」、「流浪」,讓身為台東人北漂的他,相當有感!彼時已是台語銷售天王的他,非常受新東家重視,沒想到新專輯製開案名單中出現「李壽全」三個字,讓他喜出望外,而在李老師的指導下,他開啟了創作之路,就如讓他拿下金曲歌王的《起程》專輯一樣,是個里程碑的起點。

李壽全曾榮獲金馬獎、金鼎獎、香港電影金像獎,更挖掘了王傑、王力宏、安溥等歌手,沈文程表示可以跟他合作,真的是天上掉下來的禮物,本身也戰戰兢兢,他回憶當時專輯最後一首歌曲〈小河之歌〉寫好時,他傳給李壽全,李壽全沈吟許久,才說:「歌都很好聽,but」,沈文程形容這個「but」好可怕,讓他心情七上八下,後來李壽全才說:「but,我對你這張專輯有信心!」讓沈文程心中一顆大石才落地。

沈文程在專輯中寫了紀念他家鄉大南溪的〈小河之歌〉,成為全台原住民的國民歌曲,他在台中演唱會唱這首歌時,即興秀一段魯凱族族語口白,對台下所有粉絲說說心內話,他也將於台北站再度獻唱〈小河之歌〉。

沈文程備戰台北演唱會,軍職出身的他,非常非常重視,表示:「演習視同作戰!」不容自己的身體和嗓子出問題。他自豪有個「彈藥庫」,是他信任的家庭醫師,專職照料他的身體,日前不慎得了流感,除了注重飲食,也讓熟悉他的這位醫師看診,花了3天完全痊癒,沈文程請大家不要擔心,烙英文說:「Don't worry about me,just come to see my show!」

沈文程將於6/24晚上七點半在台北國際會議中心大會堂舉辦台北場-《國際沈文程日 六月二四彼下暗 粉絲敲碗場》,除了金鐘主持人Lulu黃路梓茵擔任台北站特別嘉賓外,綜藝天王吳宗憲(憲哥)也將擔任彩蛋嘉賓,為沈文程助攻,精彩可期!購票請洽年代售票。