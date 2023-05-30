沈文程(右)日前在台中與李壽全相見歡。（大大娛樂提供）

雙金歌王沈文程甫在人生發祥地台中完成人生首場大型演唱會《國際沈文程日 五月十三彼下暗》，昔日祝他奪下台語金曲歌王的王牌製作人李壽全，特地南下台中觀賞，並到後台為他加油打氣，讓沈文程非常感動！他說唱片做完後，大約25年來，只有李壽全到大愛電視台任高層時，兩人曾有過一次會面，所以李驚喜現身台中惠蓀堂，讓沈文程喜出望外，兩人相擁許久，重現當年伯樂與千里馬的合作身影。

沈文程在1998年，加盟台語公司金瓜石唱片，他表示雖不認識李壽全，但自己開車趕作秀時，最愛聽的歌就是李壽全〈張三的歌〉，因為歌詞中出現「飛翔」、「流浪」，讓身為台東人北漂的他，相當有感！彼時已是台語銷售天王的他，非常受新東家重視，沒想到新專輯製開案名單中出現「李壽全」三個字，讓他喜出望外，而在李老師的指導下，他開啟了創作之路，就如讓他拿下金曲歌王的《起程》專輯一樣，是個里程碑的起點。

李壽全曾榮獲金馬獎、金鼎獎、香港電影金像獎，更挖掘了王傑、王力宏、安溥等歌手，沈文程表示可以跟他合作，真的是天上掉下來的禮物，本身也戰戰兢兢，他回憶當時專輯最後一首歌曲〈小河之歌〉寫好時，他傳給李壽全，李壽全沈吟許久，才說：「歌都很好聽，but」，沈文程形容這個「but」好可怕，讓他心情七上八下，後來李壽全才說：「but，我對你這張專輯有信心！」讓沈文程心中一顆大石才落地。

沈文程在專輯中寫了紀念他家鄉大南溪的〈小河之歌〉，成為全台原住民的國民歌曲，他在台中演唱會唱這首歌時，即興秀一段魯凱族族語口白，對台下所有粉絲說說心內話，他也將於台北站再度獻唱〈小河之歌〉。

沈文程備戰台北演唱會，軍職出身的他，非常非常重視，表示：「演習視同作戰！」不容自己的身體和嗓子出問題。他自豪有個「彈藥庫」，是他信任的家庭醫師，專職照料他的身體，日前不慎得了流感，除了注重飲食，也讓熟悉他的這位醫師看診，花了3天完全痊癒，沈文程請大家不要擔心，烙英文說：「Don't worry about me，just come to see my show！」

沈文程將於6／24晚上七點半在台北國際會議中心大會堂舉辦台北場-《國際沈文程日 六月二四彼下暗 粉絲敲碗場》，除了金鐘主持人Lulu黃路梓茵擔任台北站特別嘉賓外，綜藝天王吳宗憲（憲哥）也將擔任彩蛋嘉賓，為沈文程助攻，精彩可期！購票請洽年代售票。