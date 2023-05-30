中友百貨彰化店29億聯貸案完成簽約，益彰股份有限公司監察人劉家澤、益彰股份有限公司董事長劉嘉誠、連保人友聯國際董事長趙美紅、王道銀行總經理李芳遠與銀行團合影。（中友百貨提供／馮惠宜台中傳真）

彰化市第二停車場BOT投資案，由中友百貨關係企業益彰股份有限公司得標計畫斥資43億元打造中友彰化店，今年4月取得建照後，即展開銀行團聯貸作業，今（30）日益彰公司也與統籌主辦的王道銀行（O-Bank）順利完成簽約，整體聯貸案為7年期、總金額29.02億元。

該聯貸案由王道銀行擔任主辦銀行暨管理銀行，並有農業金庫、台中商銀、永豐銀行、中華票券、兆豐票券及國際票券等7家金融機構完成聯貸授信簽約，資金用途為支應該案的興建成本及營運資金。

中友百貨首度跨出台中市展店，該案基地面積2150坪，樓地板面積2.8萬坪，將興建地下4層、地上14樓的商業及停車場大樓，招商與興建工程順利的話，預計2024年落成營運；其中北側臨旭光西路側的附屬商場，地上1到14層配置百貨商場，11與12層為國際影城，配置有10個影廳，13和14層則預定規劃為餐飲業，引進特色餐廳品牌。

承接本案的三門聯合建築師事務所副總經理李式斌表示：為彰顯本案具彰化地方人文環境之特色，建築語彙採「蝴蝶翅膀」的概念，結合百貨商場白色系立面；公有停車場則以蘊含在主體建築物內，以「形隨機能」概念，依車道上下坡的斜率環繞在商場百貨建築外側並批覆白色金屬擴張網如同蝶翼麟片，可過濾光線及車行噪音，並減低視覺衝擊。整體外觀形成飛行的曲線姿態意象，成為此區型塑亮點空間之地標建築。