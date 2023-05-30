新北市蘆洲警方在執行全國同步檢肅非法槍械專案期間，發現1名砂石車司機蔡姓男子涉嫌改造槍枝，經長期跟監後，23日警方持搜索票到蔡男位在桃園的租屋處搜索，查獲改造手槍1支、半成品手槍及槍管、子彈3顆、空包彈37顆以及改槍工具1批，並找到安非他命31.4公克，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》移送偵辦。

蘆洲警方日前獲報，蔡姓男子不僅涉嫌改造槍枝，還隨身攜帶槍械，因此警方對他展開跟監取證，待時機成熟後向檢察官報請偵辦，23日凌晨蘆洲警方持搜索票，兵分二路到蔡男位在桃園的租屋處以及宜蘭老家查緝。

蘆洲警方成功在桃園逮到蔡男，並在租屋處搜到改造手槍1支，半成品手槍及槍管、子彈3顆、空包彈37顆等改槍工具1批，猶如一座小型兵工廠，另外還起獲第二級毒品安非他命31.4公克。

據了解，蔡男從事砂石車司機一職，他聲稱自己對槍械有濃厚興趣，因此上網看教學影片自學改造技巧，並網購零件動手改槍，而且因為自己從事砂石車司機，需攜槍防身；不過蘆洲警方對蔡男說法存疑，後續將擴大追查金流，釐清他是否涉嫌販賣槍枝，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》移送偵辦。

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